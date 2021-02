Malaysia verspricht illegale Migranten Straffreiheit bei Impfung

Ohne Migration sinkt Zahl junger Menschen massiv Die Zahl der jungen Menschen würde ohne Zuwanderung in den OECD-Staaten in kurzer Zeit massiv fallen, warnt die OECD in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht über die Auswirkungen der Migration auf den Arbeitsmarkt. In Österreich etwa würde es 2025 um ein knappes Viertel weniger Menschen in dieser Altersgruppe geben (minus 23 Prozent). OECD-weit würde das Minus 14 Prozent betragen.