Maler Hans Staudacher im Alter von 98 Jahren gestorben

Hilger: "Er ist friedlich eingeschlafen" - BILD

Der Kärntner Maler Hans Staudacher ist in der Nacht auf Sonntag gestorben. Der wichtigste österreichische Vertreter des Dadaismus und der "art informel", dessen Arbeiten sich in zahlreichen Gruppenausstellungen finden und sogar Fälscher auf den Plan brachten, die unter seinem Namen zu Geld kommen wollten, hatte am vergangenen Donnerstag seinen 98. Geburtstag gefeiert.

"Er ist in der Nacht auf Sonntag friedlich eingeschlafen", sagte Galerist Ernst Hilger am Sonntag gegenüber der APA. Der Künstler hatte zuletzt in Wien in einem Altenheim gelebt. Staudachers Familie habe ihn als seinen langjährigen Galeristen und Freund gebeten, sich um alles zu kümmern.