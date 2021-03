Malerei, Fotografie und Film: Hans-Thoma-Preis für Ulrike Ottinger

Mit 10.000 Euro dotiert - Deutsche Künstlerin wird für Lebenswerk ausgezeichnet

Für ihr Lebenswerk erhält die Künstlerin Ulrike Ottinger den mit 10.000 Euro dotierten Hans-Thoma-Preis 2021. In Zeiten, in denen die Kunst vor allem von männlichen Protagonisten geprägt war, sei es ihr gelungen, gegen alle Konventionen einen sehr eigenständigen und bildstarken Stil zu entwickeln, sagte Baden-Württembergs Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) laut einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Preisverleihung ist für den 15. August in Bernau im Schwarzwald geplant. Der Hans-Thoma-Preis wird alle zwei Jahre vergeben und zeichnet das Lebenswerk von Künstlern aus, die vorrangig in Baden-Württemberg tätig oder in dem Bundesland geboren sind.

Ottinger wurde 1942 in Konstanz geboren. Ihre Filme wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesfilmpreis und dem Preis der deutschen Filmkritik. Ihre Werke sind Teil der wichtigsten internationalen Filmfestivals und wurden vielfach in Retrospektiven gewürdigt, zum Beispiel im New Yorker Museum of Modern Art, in der Pariser Cinémathèque francaise, dem Centre Pompidou, der Biennale di Venezia und im Pariser Louvre.