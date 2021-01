Malische Armee: Hundert Jihadisten in vergangenen Wochen getötet

Gemeinsame Offensive der Regierungstruppen mit französischen Verbänden

Bei einer gemeinsamen Offensive der malischen und französischen Streitkräfte in dem westafrikanischen Land sind nach Angaben der dortigen Armee seit Anfang des Monats rund hundert Jihadisten getötet worden. Weitere etwa 20 "Terroristen" seien bei den Einsätzen im Zentrum des Landes festgenommen sowie Militärausrüstung der Jihadisten beschlagnahmt worden, teilte die malische Armee am Dienstag auf ihrer Website mit.

Die französischen Streitkräfte hatten zuvor im Jänner mitgeteilt, 15 Jihadisten im malischen Grenzgebiet zu Burkina Faso getötet zu haben. In dem Gebiet ist eine Gruppierung mit Verbindungen zu dem Extremistennetzwerk Al Kaida aktiv.

Frankreich ist im Rahmen seiner Anti-Terror-Mission Barkhane mit rund 5.100 Soldaten in der Sahel-Zone im Einsatz. Die jihadistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die Nachbarländer Malis in der Sahel-Zone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen.