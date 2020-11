Malteserorden wählt Italiener Luzzago zum neuen Chef

Der Italiener Marco Luzzago wird der neue Chef des Malteserordens. Mit seiner Wahl folgt der 70-Jährige auf seinen Landsmann Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, wie der katholische Orden am Sonntag mitteilte. Dieser war im April im Alter von 75 Jahren gestorben.

Im Gegensatz zu Dalla Torre, der als Großmeister des Ordens auf Lebenszeit gewählt worden war, wurde Luzzago zunächst für ein Jahr zum Statthalter des Großmeisters ernannt. Der Malteserorden existiert seit dem Jahr 1048. Er unterhält in etwa 120 Ländern Wohltätigkeitsprojekte und hat etwa 13.500 Mitglieder.

Dalla Torre war im Mai 2018 an die Spitze des Ordens gewählt worden. Der Abstimmung war ein beispielloser Machtstreit mit dem Vatikan vorausgegangen, der sich an der Entlassung des Deutschen Albrecht von Boeselager entzündet hatte. Von Boeselager war als Großkanzler unter anderem ein Jahre zurückliegender Streit zum Verhängnis geworden, bei dem es auch um die Verteilung von Kondomen in Myanmar ging. Der damalige Ordenschef Matthew Festing hatte sich anschließend gegen eine Untersuchung der Vorfälle durch eine vom Vatikan eingesetzte Kommission gewehrt. Der Streit eskalierte, Papst Franziskus forderte Festing zum Rücktritt auf. Dalla Torre sollte den Orden daraufhin intern reformieren.