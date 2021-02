MAMUZ startet Saison mit Sonderschau "Experimentelle Archäologie"

Kinder und Erwachsene können in Workshops handwerkliche Fähigkeiten beweisen

Das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya eröffnet die diesjährige Saison am 20. März mit der Sonderausstellung "Experimentelle Archäologie". Vermittlungsprogramme sollen den Besuchern an den Wochenenden 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte näher bringen. "Historisches Handwerk wie Bogenbau, Glasperlenherstellung und Schmieden kann in den Sommermonaten direkt von den Profis erlernt werden", kündigte das Museum am Freitag per Aussendung an.

Im Rahmen der Schau werden Experimente renommierter Archäologen aus der ganzen Welt vorgestellt, die Einblicke in vergangene Lebenswelten geben. Weil oftmals weder bildliche noch schriftliche Quellen vorhanden sind, müssen die Forscher mit Versuchen den Fragen nach technischen Möglichkeiten, Arbeitsvorgängen und Handwerkspraktiken nachgehen.

Die Ausstellung widmet sich dabei u.a. der Keramikfertigung, der Holztechnologie, dem Bronzeguss und textilen Handarbeitstechniken. "In enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Experimentelle Archäologie der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF) finden im archäologischen Freigelände regelmäßige Workshops und Lehrveranstaltungen statt", erklärte Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ und Kurator der Ausstellung. Im Rahmen von Handwerkskursen können sich Kinder und Erwachsene z.B. im Bogenbau, Schmieden, Bronzegießen oder in der Glasperlenherstellung versuchen.

(S E R V I C E - "Experimentelle Archäologie" im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya. Von 20. März bis 21. November. www.mamuz.at )