Manager de Marchis soll UniCredit in Übergangszeit bis April führen

UniCredit will im Jänner mit Kapitalerhöhung starten Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit startet im Jänner mit der Kapitalerhöhung in Höhe von 7,5 Mrd. Euro, der die UniCredit-Aktionäre am Donnerstag grünes Licht gegeben haben. Bei einer Aufsichtsratssitzung soll der Preis für das Aktienangebot festgestellt werden, berichtete UniCredit-Konzernchef Federico Ghizzoni. An der Kapitalerhöhung werden sich die Sparkassenstiftungen beteiligen, die zu den Hauptaktionären der Großbank zählen. Auch die Allianz wolle dabei sein, erklärte Ghizzoni.