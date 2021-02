Manager über Umgang mit der Coronakrise geteilter Meinung

Umfrage: Umsatzverlust im Schnitt mit 34 Prozent beziffert - Viele sehen nun einen Digitalisierungsschub - 42 Prozent wollen Mitarbeiter zum Impfen motivieren

Auch in einer beim derzeit stattfindenden "Vienna Congress com.sult 2021" präsentierten Manager-Umfrage gehen die Meinungen darüber, ob Österreich die Coronakrise bisher gut bewältigt hat, deutlich auseinander: Während 55 Prozent der Befragten finden, dass Österreich bisher gut durch die Krise gekommen ist, sehen 44 Prozent die Krise schlecht oder sehr schlecht bewältigt. Der Umsatzverlust für das eigene Unternehmen wird im Schnitt mit 34 Prozent beziffert.

Während nach Ansicht der Wirtschaftstreibenden China, Südkorea, Israel oder Japan die Pandemie besser gemanagt haben als Österreich, wird der Umgang der USA oder Großbritanniens mit der Seuche sehr kritisch bewertet. Rund 42 Prozent der befragten Manager wollen die eigenen Mitarbeiter motivieren, sich impfen zu lassen.

Als Treiber, um die Wirtschaft nach Corona wieder in Gang zu bringen, bezeichnen 47 Prozent den Bürokratieabbau und 46 Prozent Steuersenkungen. Investiert werden sollte demnach auch in den Klimaschutz und in die Digitalisierung.

Fast die Hälfte der 314 ab Mitte Jänner von Peter Hajek Public Opinion Strategies befragten Manager berichtet von einem Digitalisierungsschub durch Corona im eigenen Unternehmen. Mehr als zwei Drittel geben an, dass sich die digitale Infrastruktur in Österreich in den vergangenen beiden Jahren spürbar verbessert habe. Bei den Maßnahmen zur Digitalisierung in Österreich führt der Wunsch, Schulen und Ausbildung für die Digitalisierung fit zu machen (42 Prozent) vor dem Ausbau der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum (36 Prozent) und der generellen Sicherung der digitalen Infrastruktur durch Breitband und 5G (32 Prozent). Bei konsequenter Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen könnte das heimische BIP im Mittelwert um 10 Prozent wachsen, so die Einschätzung der Befragten. "Wir haben damit ein klares Stimmungsbild und konkrete Orientierungen, wie sich Österreichs Manager die Zukunft mit und nach Corona vorstellen", so Kongress-Initiator David Ungar-Klein.

Auch die Entscheidungsträger in der Wirtschaft beschäftigt die Zukunft von Demokratie und Rechtsstaat: 40 Prozent befürchten, die westliche Demokratie sei veraltet und werde durch etwas Neues ersetzt. 68 Prozent sehen in Corona-Verschwörungstheorien eine Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. 66 Prozent haben in der Folge kein Problem damit, dass Social Media Betreiber Urheber von Corona-Falschmeldungen sperren.

Der "Vienna Congress com.sult 2021" findet heuer in seinem 18. Jahr wegen der Corona-Pandemie erstmals als Hybrid-Veranstaltung im Wiener Haus der Industrie und als Online-Veranstaltung mit einem Livestream (www.vienna-congress.cc) statt. Der erste der beiden Veranstaltungstage am Sonntag war deshalb auch dem Schwerpunktthema Gesundheit gewidmet.

Der alljährlich vom "Wiener Kongress com·sult" an Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk vergebene Preis "Golden Arrow" geht heuer erstmals an eine Institution, nämlich an den Weltärztebund World Medical Association (WMA). Der Preis wurde an WMA-Generalsekretär Otmar Kloiber übergeben.