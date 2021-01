Manager Vivaldi soll UniCredit in Übergangszeit bis April führen

Der frühere Chef der Osteuropa-Sparte soll das Ruder der Bank Austria-Mutter nach dem Ausstieg des CEO Mustier am 10. Februar interimistisch übernehmen - Zeitung

Carlo Vivaldi, Co-Chief Operating Officer der UniCredit, soll die italienische Bank-Austria-Mutter in einer Übergangsphase bis zum Amtsantritt des neuen Chefs Andrea Orcel im April führen. Damit will die Bank vermeiden, einige Monate lang ohne Führung zu sein, berichtete die römischen Tageszeitung "Il Messaggero".

Vivaldi, früherer Chef der Osteuropa-Sparte, könnte das Ruder der Bank Austria-Mutter nach dem Ausstieg des CEO Jean-Pierre Mustier am 10. Februar bis zum Amtsantritt Orcels übernehmen. Mustier will Medienangaben zufolge seinen Posten nach der Vorlage der Bilanzzahlen am 10. Februar räumen. Orcel werde erst im April den Job starten, um in der Zwischenzeit den millionenschweren Rechtsstreit mit dem spanischen Geldhaus Santander um nicht gezahltes Gehalt beizulegen, berichtete das Blatt.

Vivaldi war laut "Il Messaggero" im Rennen um Mustiers Nachfolge. Der UniCredit-Aufsichtsrat bevorzugte jedoch den früheren obersten UBS-Investmentbanker Orcel. Der 57-jährige Römer hatte es auf die Shortlist der aussichtsreichsten Kandidaten für den UniCredit-Chefposten geschafft, deren Profile vom Headhunter "Spencer&Stuart" geprüft wurden. Er behauptete sich unter anderem gegen Schwergewichte wie den früheren CEO der Deutschen Bank in Italien, Flavio Valeri, sowie den Generaldirektor der halbstaatlichen italienischen Schiffswerft Fincantieri, Fabio Gallia.