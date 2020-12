Manfred Weber: Ausschluss von Fidesz aus EVP steht im Raum

Fraktionsvorsitzender im EU-Parlament macht Verbleib von Ungarns Verhalten in diesen Tagen abhängig - Anliegen der "Frugalen" positiv

"Aufhören mit dem Reden, endlich handeln." Das ist die Devise von Manfred Weber, dem Vorsitzenden der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament, für zahlreiche Handlungsfelder der EU. Das machte Weber am Donnerstag anlässlich einer Videokonferenz mit der ausländischen Presse in Deutschland klar.

So etwa in Hinsicht auf das EU-Haushaltspaket: Er sei dafür, dass es alle Länder gemeinsam beschließen, sagte er. "Es beginnen aber schon Gespräche für Rückfallpositionen: was tun, wenn keine Einigung getroffen werden kann?" Mithilfe der "verstärkten Zusammenarbeit" einer Gruppe von EU-Staaten sei es aber rechtlich möglich, dass die anderen Staaten zumindest die Corona-Hilfen auch ohne Ungarn und Polen beschließen.

"Dann würden aber auch Regionalmittel nicht fließen, von denen Ungarn und Polen stark profitieren", warnte der EVP-Politiker. "Es ist ein Spiel mit dem Feuer". Sein Wunsch wäre es, die Debatte zu entpolitisieren. Das Handeln von Polen und Ungarn bezeichnete er als unverantwortlich. Wenn Ungarns Regierungschef Orban meine, der ausgehandelte Kompromiss stehe nicht auf der Grundlage des Lissabon-Vertrags, gebe es einen Ort, wo das zu klären sei: "Das ist der EuGH, nicht aber ein Veto."

Er habe als EVP-Fraktionsvorsitzender dafür gesorgt, dass die Mitgliedschaft von Ungarns Regierungspartei Fidesz in der Europäischen Volkspartei suspendiert wurde, sagte Weber. "Das war ein starkes Signal, in den Fraktionsgremien ist niemand mehr von Fidesz vertreten. Leider ist es aufgrund von Corona nicht gelungen im September Fidesz auszuschließen." Das Timing für einen solchen Beschluss liege in Hand des Parteivorsitzenden Donald Tusk. Werde es in den nächsten Stunden und Tagen zu keiner Lösung bezüglich der Corona-Hilfen kommen, werde "das massiven Einfluss auf ein endgültiges Ende der Mitgliedschaft" haben, warnte Weber.

Die Aktivitäten der selbst ernannten "Frugalen", zu denen sich auch Österreichs Regierung zählt, beurteilte der EVP-Fraktionsvorsitzende hingegen positiv: "Ich sehe das als ganz normalen Prozess, wichtig ist Wille zum Kompromiss", sagte er. "Der wurde auch gezeigt von den Frugal Four. Und es gibt für die EVP einen wichtigen Punkt, den wir alle unterstützen: Die eigene Position, verbunden mit Solidarität." Wenn etwa Spanien Unterstützung erhalte, müsse dann dort nachher eine Reformagenda erstellt werden. "Auch der Führer des Partido Popular (konservative Opposition in Spanien, Anm.) war da ganz auf unserer Seite. Man kann Europa nicht als Geldmaschine betrachten", sagte Weber.

Im Verhältnis der Europäischen Union zur Türkei meinte der EU-Parlamentarier: "Worte sind genug gewechselt. Ich denke, dass Sanktionen jetzt der richtige Zeitpunkt sind." Syrien, Berg Karabach, Libyen, Varosha auf Zypern, "wo offen internationales UN-Recht gebrochen wird", und der Gasstreit - Weber: "Die Liste der Provokationen ist leider sehr lang. Da muss die EU Farbe bekennen. Jetzt ist es Zeit zu handeln."

Den zu Ende gehenden deutschen Vorsitz in der EU bezeichnete Weber als "gute Präsidentschaft unter sehr schwierigen Bedingungen". Dazu gehörten die Brexit-Verhandlungen. "Die Konzepte liegen in der Schublade, wir sind auf eine Notfallsituation gut vorbereitet. Es ist eine Loose-Loose-Situation für beide Teile." Gleichzeitig beschwor er eine Stärkung der Partnerschaft mit den USA: "Es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich wünsche mir für nächstes Jahr den Aufbruch des alten Westens, die Neugeburt der transatlantischen Wertegemeinschaft.

"Wir sind Verschwender von Geld, wenn es um die Verteidigung geht", sagte Weber im Hinblick auf die nationalen Verteidigungsausgaben. Das Aufstellen einer europäischen Cyber-Abwehr-Brigade wäre ein symbolisches gemeinsames Vorgehen. "Wir müssen in die Gänge kommen. Das würde auch den Menschen das Gefühl geben, dass wir nicht nur im Krisenmodus sind. Wir brauchen Kräfte, die wieder über den Tellerrand hinausschauen."

Diese Dekade werde die eines außen- und sicherheitspolitisch erstarkten Europas. Deshalb: "Schluss mit der Einstimmigkeit in der Außenpolitik." Es sei "ein Trauerspiel" gewesen, den Staatschef von Weißrussland (Belarus), Alexander Lukaschenko, nicht sofort auf die Sanktionsliste zu setzen. "Die Menschen dort müssen spüren, dass wir an ihrer Seite stehen."

Es sei wichtig Hoffnung zu machen. "Wir brauchen wieder Optimismus auf diesem Kontinent", sagte Weber. "Die Menschen in ganz Europa sind verunsichert: Sie haben gesundheitliche Sorgen, Corona ist in Europa derzeit Todesursache Nummer eins." Im Frühjahr habe man in der EU "sehr viel Egoismus und Nationalismus erlebt". Im Juli sei die Botschaft der Corona-Hilfen gewesen: Die Solidarität ist wieder zurück. "Ich empfinde als Politiker der Mitte, dass die Politik der Mitte in Europa wieder an Kraft gewinnt", sagte der EVP-Fraktionschef im EU-Parlament.