Manfred Zaunbauer wird neuer Präsident des SWV Oberösterreich

Folgt Doris Margreiter nach, die nicht mehr selbstständig ist - Kritik an schleppenden Coronahilfe und Ankündigung einer Help-Line für Unternehmer

Manfred Zaunbauer wird neuer Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Oberösterreich. Der 53-jährige Verpackungsunternehmer folgt in dieser Funktion Doris Margreiter nach. Als Grund für den Wechsel wird angeführt, dass Margreiter, die Geschäftsführerin der Oö. Kinderfreunde und Landtagsabgeordnete ist, mittlerweile in ein Angestelltenverhältnis gewechselt und damit nicht mehr selbstständig sei.

Designiert wurde Zaunbauer bereits mit Jahreswechsel, die Wahl soll - je nach Corona-Situation - bei einer Konferenz im Frühling erfolgen. Als Ziel nannte er bei seiner Präsentation am Mittwoch, den SWV bekannter zu machen und "pointierter und spitzer aufzutreten". Er kündigte eine Help-Line für oberösterreichische Unternehmen an, die kommende Woche auf Schiene gebracht werden solle. Denn vor allem die Ein-Personen-Unternehmen seien in der Coronakrise "verraten worden", die Auszahlung der Hilfen laufe schleppend. SPÖ-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer bemängelte ebenfalls, dass die Hilfen "nicht bei den Menschen und den Unternehmen ankommen". In Oberösterreich seien von 580 Mio. Euro erst 4 Prozent geflossen, beim "Kaufhaus Österreich" seien 1,26 Mio. Euro "in den Sand gesetzt" worden.