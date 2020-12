Mann attackierte in Oststeiermark Freundin und Vater - festgenommen

Tochter (49) legte sich schützend über ihren Vater (74)

Ein 31 Jahre alter Grazer hat in der Nacht auf Donnerstag in der Oststeiermark seine Freundin (49) sowie ihren Vater (74) in deren Wohnung attackiert und verletzt. Der Mann war derart rasend, dass die Frau ihren Vater mit ihrem eigenen Körper schützen musste. Der Angreifer flüchtete vorerst, stellte sich aber auf der Polizeiinspektion Feldbach. Er gestand die Tat, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein anfangs verbaler Streit zwischen dem Grazer und der Oststeirerin war gegen 20.10 Uhr in der Wohnung in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) eskaliert. Die Frau holte zur Unterstützung ihren 74-jährigen Vater zur Hilfe. Als dieser eintraf, drehte der 31-Jährige laut Polizei völlig durch. Er stieß den Älteren zu Boden und schlug und trat auf ihn ein. Die Frau legte sich schützend über ihren Vater und wurde ebenfalls von Faustschlägen getroffen. Der Vater trug mehrere Platzwunden am Kopf davon und wurde ambulant behandelt, er war am Donnerstag in häuslicher Pflege. Die Frau erlitt Prellungen und Schürfwunden, nahm jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch.