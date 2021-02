Mann attackierte Wiener Polizisten bei Überstellung in Justizanstalt

Nachbarn im Stiegenhaus bedroht und beschimpft - Beamter im Krankenhaus

Ein 54-Jähriger hat am späten Dienstagnachmittag Polizisten bei einer Überstellungsfahrt von ihrer Inspektion in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus in eine Justizanstalt attackiert. Dabei wurde ein Beamter durch Tritte so verletzt, dass er von einem Rettungsdienst mit Knie- und Schulterblessuren in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Auslöser der Festnahmen war laut Polizeisprecher Markus Dittrich, dass er im Stiegenhaus seines Wohnhauses seine Nachbarin und ihren Lebensgefährten massiv sexuell konnotiert beschimpfte und dem Paar mit dem Abstechen drohte. Die Betroffenen riefen die Beamten der Polizeiinspektion Tannengasse zu Hilfe. Die Polizisten nahmen ihn mit und steckten ihn zuerst in den Arrest. Der Mann war in den vergangenen Wochen wiederholt - etwa im Abstand von drei bis vier Tagen - aufgefallen, unter anderem wegen gefährlichen Drohungen und Suchtmitteldelikten.

Nicht zuletzt wegen dieser wiederholten Vergehen ordnete die Wiener Staatsanwaltschaft an, dass der 54-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert werden sollte. Auf der Fahrt dorthin attackierte er die Beamte mit Tritten. Diese legten ihm trotz heftiger Gegenwehr Hand- und Fußfesseln an.