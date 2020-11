Mann bedrohte Ex-Lebensgefährtin in Wien-Brigittenau mit Messer

Und schoss 15-jährigem Streitschlichter mit Gaspistole in den Rücken

Ein 28-Jähriger hat am Dienstagabend in Wien-Brigittenau seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht und einem 15-Jährigen, der die Auseinandersetzung schlichten wollte, mit einer Gaspistole in den Rücken geschossen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass begannen die beiden in einer Wohnung unweit der Adalbert-Stifter-Straße zu streiten, worauf der Mann zu einem Messer griff. Die 30-Jährige flüchtete auf die Straße, wo die Auseinandersetzung handgreiflich wurde.

Dort wurde der 15-Jährige auf das Paar aufmerksam und eilte der Frau zu Hilfe. Der österreichische Staatsbürger beschied dem Jugendlichen, er möge sich heraushalten, und zog eine Gaspistole, mit der er zweimal auf den 15-Jährigen feuerte. Der Bursch wurde am Rücken getroffen. Seine Verletzungen waren glücklicherweise nicht allzu schwer.

Ein Zeuge hatte unterdessen die Polizei alarmiert. Als die Uniformierten eintrafen, flüchtete der 28-Jährige, wurde aber nach einer längeren Verfolgung zu Fuß gestellt und festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten die Gaspistole, drei Messer und Rauschmittel. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Warum es zu dem Streit kam, war zunächst nicht zu eruieren. Die 30-Jährige dürfte mit den Kindern ihres ehemaligen Lebensgefährten in seiner Wohnung gelebt haben. Der 28-Jährige schlief nur fallweise dort. Das Paar war jedenfalls bereits getrennt.