Mann bei Streit beim Parkplatz-Suchen in Wien mit Messer bedroht

Polizei konnte vermeintliche Tatwaffe aber nicht finden

Ein 31-jähriger Mann soll einen 45-Jährigen beim Parkplatz-Suchen am Mittwoch in der Ausstellungsstraße in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer bedroht haben. Das Opfer alarmierte daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen anhielt und vorläufig festnahm, berichtete die Polizei.

Bei der Durchsuchung des Autos des Verdächtigen stellten die Polizisten zwar eine Schreckschusspistole sicher, die vermeintliche Tatwaffe fanden sie aber nicht. Gegen den 31-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen zudem wurde er auf freiem Fuß angezeigt.