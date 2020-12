Mann bot Kindern in Bregenz Geld für sexuelle Handlungen

Sprach vier Buben auf Schulweg an

Ein Mann soll am Dienstag vier Buben auf dem Heimweg von der Volksschule Augasse in Bregenz im Bereich eines Schutzweges angesprochen und ihnen Geld für sexuelle Handlungen angeboten haben. Wie die Polizei berichtete, begaben sich die Schüler zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, der Täter suchte in Richtung L202, Bahnhofstraße, das Weite. Die Inspektion Bregenz ersuchte um Zeugenmeldungen unter Telefon +43/(0)59/133-8120

Der Unbekannte soll eine helle, unreine Haut haben und rund 14 bis 20 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Winterkappe mit "Puma"-Logo, eine dunkle Winterjacke und Jeans. Er hat eine Zahnspange, spricht Deutsch mit Dialekt und ist von dünner Statur.