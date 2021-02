Mann brachte Panzerabwehrgranate in Wien-Landstraße zur Polizei

In der Wohnung seines verstorbenen Vaters gefunden

Ein 62-Jähriger hat am Sonntagnachmittag eine Panzerabwehrgranate in die Polizeiinspektion Juchgasse in Wien-Landstraße gebracht. Laut Polizeisprecher Marco Jammer hatte der Mann das Kriegsrelikt in der Wohnung seines verstorbenen Vaters entdeckt. Weil die Exekutive dafür zuständig sei, habe er sie zur Polizei gebracht, ohne sich etwas dabei zu denken. Die Inspektion wurde für eine Stunde gesperrt.

Ein sprengstoffkundiger Beamter stellte fest, dass der Zünder fehlte und das Relikt daher ungefährlich war. Der Polizist transportierte die Granate daraufhin ab.

Die Wiener Polizei gab in diesem Zusammenhang einige Präventionstipps:

- Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken oder markieren Sie sich den Auffindungsort und begeben sich in eine sichere Distanz.

- Rufen sie unverzüglich 133 oder 112.

- Lassen Sie aufgefundene Gegenstände unverändert liegen.

- Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden.