Mann drohte in Wien Ex-Geschäftspartnerin mit Tod und entwendete Auto

Hochpreisiger Mercedes nach einigen Tagen in Graz sichergestellt und 46-Jähriger festgenommen

Ein 46-Jähriger hat am 13. November in der Wiener Innenstadt eine Ex-Geschäftspartnerin mit dem Umbringen bedroht und daraufhin einen gemeinsam genutzten Luxuswagen entwendet. Der Mann flüchtete nach dem Streit mit dem hochpreisigen Mercedes, berichtete die Wiener Polizei am Samstag. Das Fahrzeug war nach intensiven Ermittlungen am 17. November in Graz entdeckt worden, der Beschuldigte wurde zwei Tage darauf - an diesem Donnerstag - von Beamten festgenommen und angezeigt.

Das Motiv der Auseinandersetzung lag in der früheren Geschäftsbeziehung des Mannes mit der 47-Jährigen, erläuterte der Wiener Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Die beiden hätten gemeinsam eine Firma eröffnet gehabt, es sei zur Anhäufung von Schulden und Streitereien gekommen.

Nach dem Vorfall vom Freitag, dem 13. November, erstattete die Frau Anzeige und es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 46-Jährigen erlassen. Als der Mann davon erfuhr, bedrohte er seine Ex-Partnerin per SMS erneut. Daraufhin wurde auch wegen einschlägiger Vorstrafen eine Festnahmeanordnung gegen den Beschuldigten erlassen und eine Fahndung eingeleitet.

Am Dienstag dieser Woche fanden die Ermittler den Mercedes-AMG in der Nähe einer Grazer Wohnsiedlung. Der Tatverdächtige wurde nach Erhebungen des Kriminalreferats Wien Innere Stadt mit Unterstützung des Landeskriminalamts Steiermark, Einsatzgruppe Straßenkriminalität (EGS), am Donnerstag in der Puchstraße in Graz festgenommen. Er wurde wegen gefährlicher Drohung und Veruntreuung des Fahrzeugs angezeigt und auf freien Fuß gesetzt.