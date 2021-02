Mann drohte in Wien Nachbarn mit Messer mit dem Umbringen

Attackierte auch Polizisten

Ein 24-jähriger Mann soll bei einem Streit seinen 34-jährigen Nachbarn in der Nacht auf Donnerstag in einem Haus in der Thaliastraße in Wien-Ottakring mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen gedroht haben. Bei der Sachverhaltsklärung attackierte der Alkoholisierte dann auch die Polizisten, die ihn festnahmen.

Der Alkohol-Test des Verdächtigen ergab laut Polizeisprecherin Barbara Gass an die zwei Promille. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz am rechten Ellbogen verletzt. Die Ursache des Streits ist derzeit völlig unklar - auch deswegen, weil der Verdächtige wegen seiner Beeinträchtigung noch nicht einvernommen werden konnte.