Ein 54-jähriger Mann hat am Montag seine Lebensgefährtin bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Brigittenau mit dem Umbringen bedroht. Diese Drohung bekräftigte der Slowake einer Aussendung der Polizei zufolge "mit einem Küchenmesser in der Hand". Der Mann ließ sich von den alarmierten Beamten widerstandslos festnehmen.