Ein 19-Jähriger hat sich am Sonntag bei einem Rodelunfall in St. Gallenkirch (Montafon) Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Er war gegen 17.30 Uhr über den Rand der Rodelbahn hinausgeraten und stürzte rund 20 Meter über steiles Gelände ab, informierte die Polizei. Die Bergrettung barg den Mann und brachte ihn ins Tal, in weiterer Folge wurde er von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.