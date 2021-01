Mann flüchtete in Wien mit Carsharing-Auto vor Polizeikontrolle

Cannabiskraut in Jacke gefunden - Lenker flüchtig

Ein unbekannter Lenker eines Autos eines Carsharing-Unternehmens ist am Montag in der Raffineriestraße in Wien-Donaustadt vor einer Polizeikontrolle geflohen. Die Beamten wollten das Fahrzeug anhalten, da es mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nach einer Verfolgungsjagd wurde zwar der Pkw sichergestellt, der Lenker war aber laut Polizeiaussendung nicht mehr anwesend.

Bei der versuchten Anhaltung wurde der Lenker zwar kurz langsamer, jedoch beschleunigte er den Pkw dann wieder und fuhr davon. Bei der Flucht war er dann auf der Nebenfahrbahn der Raffineriestraße unterwegs - entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Die Beamte nahmen die Verfolgung auf.

Nachdem die Polizisten kurzzeitig den Sichtkontakt verloren hatten, fanden sie auf Höhe des Kraftwerks Donaustadt das Fahrzeug abgestellt, der Lenker war aber nicht mehr anwesend. "Passanten informierten die Beamten, dass der Flüchtende in ein Gebüsch gelaufen sei und dabei seine Jacke weggeworfen habe. Die Jacke konnte aufgefunden werden. In einer der Taschen stellten die Beamten Cannabiskraut sicher", hieß es seitens der Polizei.

Der Flüchtige wurde trotz Fahndung nicht gefunden. Das Carsharing-Unternehmen wurde bereits kontaktiert. Da Nutzer in der Regel registriert sind, war Polizeisprecher Markus Dittrich optimistisch, dass der Verdächtige ausgeforscht werden kann.