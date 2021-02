Mann in Polizeiwache im Nordkaukasus erschossen - Zwei Festnahmen

Hintergrund soll Streit um Grundstück gewesen sein

In einer Polizeiwache im Nordkaukasus sollen zwei Angehörige der russischen Nationalgarde einen Mann erschossen haben. Die Verdächtigen seien in der Stadt Machatschkala wegen Mordes festgenommen worden, teilte das Ermittlungskomitee der russischen Teilrepublik Dagestan am Sonntag mit. Der 34-Jährige soll Samstagabend in einem Dienstzimmer getötet worden sein und zahlreiche Schusswunden aufgewiesen haben. Die Verdächtigen gehören einer Sonderheit des Innenministeriums an.

Hunderte Menschen demonstrierten vor der Dienststelle gegen Willkür, Gewalt und Verbrechen der Polizei. Nach Angaben des Innenministeriums waren 140 Sicherheitskräfte im Einsatz, um die Lage zu kontrollieren. Hintergrund des Verbrechens sei ein Streit um ein Grundstück gewesen, hieß es. Bei dem Getöteten soll es sich um den früheren Bürgermeister eines Dorfes gehandelt haben.