Mann in Schweden wegen mutmaßlicher Spionage für Russland angeklagt

Mann offenbar von russischem Geheimdienstler angeworben

Ein 47-Jähriger ist in Schweden wegen mutmaßlicher Spionage für Russland angeklagt worden. Er steht im Verdacht, sich im Laufe mehrerer Jahre mit einem russischen Diplomaten getroffen zu haben, um diesem gegen Bezahlung Informationen schwedischer Unternehmen zu übergeben. Das teilte die schwedische Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dem Angeklagten drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis.

Der Mann war im Februar 2019 in einem Restaurant in Stockholm bei einem Treffen mit einem russischen Geheimdienstoffizier festgenommen worden. Dieser Geheimdienstler soll ihn als Agenten angeworben haben.

Staatsanwalt Mats Ljungqvist erklärte, er werfe dem Mann vor, als Berater an seinen früheren Arbeitsplätzen Material für eine fremde Macht - in diesem Fall Russland - beschafft zu haben. Dass er dafür gut bezahlt worden sei, zeige, welchen Wert die Russen seinen Informationen beigemessen hätten. Bei besagtem Treffen in Stockholm habe der Beschuldigte von dem Diplomaten 27 800 schwedische Kronen erhalten - das sind nach heutigem Umrechnungskurs rund 2770 Euro.

Laut Anklage hat der Mann das Material von seinen Arbeitsrechnern auf private Computer und im Anschluss auf USB-Sticks übertragen. Manches wurde demnach auch vom Bildschirm abfotografiert. Nach Angaben des schwedischen Senders SVT und der Zeitung "Dagens Nyheter" hatte der in Göteborg ansässige Schwede als Berater für die Fahrzeughersteller Volvo Cars und Scania gearbeitet.