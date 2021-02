Mann in Wien soll Betrunkenen mit Pistole bedroht haben

56-jähriger aggressiver Patient mit Rissquetschwunde berichtete von Streit

Alkohol dürfte bei einem Streit in Wien-Hernals ausreichend im Spiel gewesen sein. Einsatzkräfte der Berufsrettung alarmierten am Samstagabend die Polizei wegen eines aggressiven Patienten. Der 56-jährige Alkoholisierte wurde wegen einer Rissquetschwunde am Kopf behandelt. Den Beamten gegenüber gab er an, im Zuge eines Streits von einem 30-Jährigen mit einer Pistole bedroht worden zu sein. Zur Verletzung machte er keine Aussage.

Die Polizisten gingen zur Wohnung des mutmaßlichen Beteiligten, berichtete die Exekutive am Sonntag. Zu den Vorfällen befragt, leugnete der Mann, den 56-Jährigen zu kennen. In den Räumlichkeiten wurde aber eine silberne, geladene Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt. Der 30-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.