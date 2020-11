Mann nach Überfall auf Autobahntankstelle in Kärnten festgenommen

26-Jähriger war mit Messer bewaffnet - Nicht geständig

Ein maskierter, mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Mittwoch knapp vor 1.00 Uhr früh eine Tankstelle an der Südautobahn (A2) in Preitenegg (Bezirk Wolfsberg) überfallen. Laut Polizei bedrohte der Täter den Tankwart und flüchtete zunächst mit zwei Geldkassetten. Wenige Stunden später wurde ein 26-jähriger Kärtner aus dem Bezirk Wolfsberg als Tatverdächtiger festgenommen.

Der Mann war auf den 46-jährigen Tankwart zugegangen, schlug mit der Hand auf die Plexiglasscheibe vor der Kassa und forderte: "Gib mir all dein Bargeld!" Der Tankwart lief auf die Mitarbeitertoilette, sperrte sich ein und verständigte mit dem Handy die Polizei, die eine Alarmfahndung auslöste.

Wenige Stunden später wurde der 26-Jährige, der polizeibekannt ist, ausgeforscht und festgenommen. Bei der ersten Vernehmung leugnete er kategorisch, etwas mit dem Überfall zu tun zu haben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.