Mann schwer verletzt: Täter nach halbem Jahr in Wien-Liesing erwischt

49-Jähriger hatte Frau geschlagen und belästigt - Ihr Freund attackierte ihn und tauchte nach der Tat unter

Rund ein halbes Jahr, nachdem er in der Taborstraße eine schwere Körperverletzung verübt haben dürfte, ist ein 41-Jähriger am Dienstagnachmittag in Wien-Liesing festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst hatte der Mann im Juli einen 49-Jährigen attackiert und schwer verletzt, nachdem dieser die Freundin des Täters belästigt, beschimpft und geohrfeigt hatte. Nach dem Angriff tauchte der 41-Jährige unter, es wurde eine Festnahmeanordnung erlassen.

Die Bereitschaftseinheit fand den Aufenthaltsort des Mannes nach umfangreichen Erhebungen heraus. In der Erlaaer Straße wurde er gegen 14.30 Uhr festgenommen. Bei der Auseinandersetzung im Juli dürfte bei allen Beteiligten reichlich Alkohol eine Rolle gespielt haben.