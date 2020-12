Mann setzte sein Zimmer in betreuter Wiener Wohneinrichtung in Brand

30-Jähriger leicht verletzt und festgenommen

Ein 30-jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag sein Zimmer in einer betreuten Wohneinrichtung in Wien-Favoriten in Brand gesetzt. Laut Polizei rückten die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Berufsrettung und Exekutive gegen 0.15 Uhr zum Ort des Geschehens aus. Die Bewohner wurden evakuiert, die Feuerwehr löschte die Flammen rasch mit einer Leitung. Der mutmaßliche Brandstifter, ein 30-jähriger Rumäne, wurde festgenommen und leicht verletzt in ein Spital gebracht.