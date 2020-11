Bei Sanierungstätigkeiten auf einem mit Wellplatten gedeckten Schuppendach in der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf (Bezirk Horn) ist ein 53-jähriger Arbeiter am Donnerstag rund sechs Meter abgestürzt. Der Einheimische erlitt Polizeiangaben zufolge schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das UKH Wien-Meidling geflogen.