Mann stürzte in Vorarlberg beim Verrichten der Notdurft in Bachbett

Wurde mit Verletzungen geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert

Ein 58-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Lochau (Bez. Bregenz) beim Verrichten der Notdurft über eine steile Böschung in ein felsdurchsetztes Bachbett abgestürzt. Die von der Tochter alarmierten Einsatzkräfte fanden den verletzten Mann und übernahmen die Erstversorgung. In weiterer Folge wurde der 58-Jährige ins LKH Bregenz eingeliefert, informierte die Polizei.

Der Mann stürzte gegen 18.00 Uhr bei dichtem Nebel am Waldrand im Bereich der Pfänderstraße ab. Zunächst fiel er über eine steile Böschung, ehe er im Bachbett des Klausmühlebachs landete. Dort wurde er von den Einsatzkräften entdeckt.