Ein 44-jähriger Mitarbeiter eines Industriebetriebes in Althofen (Bezirk St. Veit an der Glan) ist Mittwochfrüh bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurde dem Mann bei einem Förderband aus vorerst ungeklärter Ursache die Fingerkuppe des kleinen Fingers der linken Hand abgetrennt. Der Arbeiter wurde von Kollegen erstversorgt und anschließend von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht.