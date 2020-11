Mann wollte bei Streit in Wien Opfer mit Hammer schlagen

Würgte Kontrahenten zudem

Bei einem Streit in einer Wohngemeinschaft in der Landstraßer Hauptstraße in Wien-Landstraße soll ein 61-jähriger Mann am Samstagabend versucht haben, seinen 31-jährigen Kontrahenten mit einem Hammer zu schlagen. Zudem würgte der Österreicher das Opfer. Erst als ein Mitbewohner einschritt, ließ der Mann von dem 31-Jährigen ab, berichtete die Polizei am Sonntag.

Alarmierte Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter widerstandslos fest. Gegen den Mann war auch eine Festnahmeanordnung aufrecht. Die Ursache für den Streit ist nicht bekannt.