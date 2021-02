Mann wollte mit Fahrrad in Salzburg auf die Tauernautobahn auffahren

Polizei sucht diesen Mann Erste Hinweise gibt es jetzt nach der Sex-Attacke in der Stadt Salzburg. Wie berichtet, hat ein Mann am Sonntag eine 21-jährige Frau in der Linzergasse vergewaltigt. Nachdem die Polizei gestern ein Phantombild veröffentlicht hat, gibt es nun Hinweise aus der Bevölkerung.