Marathon: Eva Wutti Staatsmeisterin, verpasste aber Olympia-Limit

Mayrs ÖLV-Rekord eingestellt - Kosgei Herren-Sieger

Eva Wutti hat am Sonntag im Zuge der Marathon-Staatsmeisterschaften im Wiener Prater den ÖLV-Rekord von Andrea Mayr mit 2:30:43 Stunden egalisiert, das Olympia-Limit (2:29:30) aber verpasst. Bei den Herren holte Isaac Kosgei (TGW Zehnkampf Union) in 2:26:35 Stunden seinen zweiten Titel nach 2018. Dahinter landeten Patrick Krammer (2:29:11) und Mario Bauernfeind (2:29:43). Der Sieg im internationalen Marathon ging an den Niederländer Bjorn Koreman (NED) in 2:11:07.

Wutti nahm das verpasste Olympia-Limit mit Fassung hin. "Ich freue mich mehr über den Rekord als ich mich über das verpasste Olympialimit ärgere. Ich hatte meine Erwartungen nach dem Lauf in Valencia etwas heruntergeschraubt, auch weil ich dachte, es wird heute etwas zu kalt für mich sein", erklärte sie. "Den Rekord jetzt mit Andrea gemeinsam zu halten ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine Erleichterung, dass mir zum Ende dieses schwierigen Jahres noch einmal eine so eine gute Leistung gelungen ist."