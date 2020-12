Marathon: Pfeil nach Corona-Infekt in Valencia um Olympia-Limit

Auch Theuer und Wutti möchten Tokio-Marke angreifen

Valentin Pfeil, Timon Theuer und Eva Wutti wollen am Sonntag in Valencia bei einer der seltenen Marathon-Möglichkeiten im Corona-Jahr die Olympia-Limits angreifen. Der im Vorfeld von einer Covid-Infektion gebremste Pfeil und Theuer müssen dazu im stark besetzten Elitefeld 2:11:30 laufen. Für Wutti lautet die zu unterbietende Marke 2:29:30.

"Es ist ein ernsthafter Versuch, das Olympialimit zu laufen. Ich glaube, dass ich es schaffen kann. Schön wäre, wenn es schon am Sonntag passiert", betonte der im April an der Ferse operierte Pfeil trotz seiner mild verlaufenen Coronavirus-Infektion vor einigen Wochen. "Während der Quarantäne konnte ich daher zuhause am Laufband trainieren. Aber es war in einer Phase, wo Umfangsspitzen gesetzt werden. Es ist schwierig, damit umzugehen und beeinträchtigt natürlich als Leistungssportler", sagte der Oberösterreicher.

Deshalb sei auch ein Substanzverlust zu befürchten. "Einige Kerneinheiten, die mir Selbstvertrauen gegeben hätten, habe ich jetzt nicht gemacht. Der Start in Valencia ist kein gesundheitliches Risiko, aber man wird sehen, wie viel Substanz es mich gekostet hat", sagte der im Vorjahr in Wien 2:12:55 gelaufene Veterinärmediziner auf der Webseite des Vienna City Marathons.

Im Gegensatz zu Pfeil musste Christian Steinhammer wegen einer überstandenen Corona-Infektion seinen Start in Valencia absagen. Lemawork Ketema fehlt nach einer in der Vorbereitung zugezogenen Muskelblessur ebenfalls, er hat wie der neue ÖLV-Rekordhalter Peter Herzog sein Ticket für die Sommerspiele 2021 in Tokio aber bereits in der Tasche.

Wie das Elite-Rennen in Valencia kann übrigens auch die Marathon-Staatsmeisterschaft am 13. Dezember in Wien wie geplant stattfinden. Das Rennen auf einem Rundkurs im Prater sei von den Behörden unter strengen Corona-Auflagen genehmigt worden, so der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV). Es sind maximal 100 Teilnehmer, aber keine Zuschauer zugelassen.