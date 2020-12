Marokko beginnt mit Errichtung von Verbindungsbüro in Israel

Schritt der Normalisierung nach Israels Anerkennung durch Rabat - Netanyahu lud König Mohammed VI. nach Israel ein

Nach der Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen vor einigen Wochen ist eine marokkanische Delegation nach Israel gereist, um dort die Einrichtung eines Verbindungsbüros vorzubereiten. Vertreter des marokkanischen Staates trafen bereits am Sonntag zu einer "technischen" Visite in Israel ein, wie eine mit den Vorgängen vertraute Quelle am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Dem mehrtägigen Besuch solle die Reise einer größeren Delegation folgen.

Marokko hatte vor zweieinhalb Wochen als vierter arabischer Staat in diesem Jahr den Staat Israel anerkannt. Beide Länder einigten sich auf die Aufnahme vollständiger diplomatischer Beziehungen. Am Dienstag vergangener Woche fand der erste kommerzielle Direktflug zwischen beiden Ländern statt. An Bord der Maschine von Tel Aviv nach Rabat befand sich eine US-israelische Delegation, die dann in der marokkanischen Hauptstadt mehrere Vereinbarungen unterzeichnete.

Der marokkanische Außenminister Nasser Bourita kündigte bei dieser Gelegenheit an, dass ein israelisches Verbindungsbüro in Rabat binnen zwei Wochen eröffnet werden solle. Marokko und Israel verfügten bereits in den 1990er Jahren über Verbindungsbüros in Rabat und Tel Aviv. Sie wurden im Jahr 2000 zu Beginn des zweiten palästinensischen Aufstands gegen Israel jedoch wieder geschlossen.

Am Freitag hatte das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mitgeteilt, dass der Regierungschef den marokkanischen König Mohammed VI. in einem Telefonat nach Israel eingeladen habe. Der Monarch des nordafrikanischen Landes ging zunächst nicht auf die Einladung ein, sondern ließ erklären, er sei erfreut über die Wiederbelebung der Zusammenarbeit und der regelmäßigen Kontakte zwischen beiden Ländern.