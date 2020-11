Marriott sieht Silberstreif am Horizont

Die weltgrößte Hotelkette Marriott hat sich dank Kostensenkungen und wieder anziehender Buchungen in den USA und China im dritten Quartal in den schwarzen Zahlen halten können. Während der internationale Reiseverkehr wegen der Pandemie weiterhin stark eingeschränkt sei, hätten Reisen innerhalb eines Landes deutlich zugelegt und zu einer Erholung der Belegungsraten in den Hotels geführt, teilte Marriott mit.

Der Umsatz fiel von Juli bis September um 57,3 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar, lag aber über den Erwartung der Wall Street von 2,23 Milliarden Dollar. Der Gewinn brach um 74 Prozent auf 100 Millionen Dollar. Die Auslastungsrate in Nordamerika lag im dritten Quartal bei 37 Prozent, nach 19,6 Prozent im zweiten Quartal. In China betrug sie 61,4 Prozent, nach 35,5 Prozent im zweiten Quartal.