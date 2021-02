Marvin Kren dreht mit „Der weiße Kobold“ seine erste Komödie

"Freud"-Regisseur schrieb auch Drehbuch - Produktion von ORF und Bayerischer Rundfunk voraussichtlich 2022 in ORF 2 zu sehen

Der österreichische Regisseur Marvin Kren wagt sich auf neues Terrain: Der Thriller- und Krimispezialist ("Freud", "Grenzland") arbeitet an seiner ersten Spielfilm-Komödie. In "Der weiße Kobold" erlebt der Speditionsangestellte Freddy gespielt von Frederick Lau ("4 Blocks") an der Seite von Künstleragentin Ema (Maya Unger) die verrückteste Nacht seines Lebens. Die Produktion des ORF und des Bayerischen Rundfunks (BR) soll voraussichtlich 2022 in ORF 2 zu sehen sein.

Seit Montag wird an Schauplätzen in und um Wien gedreht. Schließlich sieht das erstmals von Kren selbst geschriebene Drehbuch eine Verfolgungsjagd quer durch die Kunst- und Kulturszene der österreichischen Hauptstadt vor. Zu dieser kommt es, weil der Bruder von Künstleragentin Ema (Simon Steinhorst) und dessen Kunstwerke am Abend seiner Ausstellungseröffnung verschwinden. Auf der Suche danach tritt auch die Wiener Unterwelt in Erscheinung.

Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte März. An der Seite von Lau und Unger spielen zudem Zoe Straub, Thomas Mraz, Brigitte Kren, Michael Thomas, Alex Kristan und David Oberkogler.