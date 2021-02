Maryland führt als erster US-Staat Online-Werbesteuer ein

Freddie Mac braucht Finanzhilfe für Zahlungen an den Staat Der in der Finanzkrise verstaatlichte US-Hypothekenkonzern Freddie Mac hat bei der Regierung in Washington weitere Geldspritzen beantragt - um eine Dividende an den Staat zahlen zu können. Das Unternehmen benötigt weitere 19 Mio. Dollar (14,5 Mio. Euro) aus Steuergeldern, weil der im Quartal erzielte Gewinn nicht für fällige Zahlungen an den staatlichen Haupteigner ausreicht.