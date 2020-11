Ein maskierter, mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Mittwoch um 0.46 Uhr eine Tankstelle an der Südautobahn (A2) im Kärntner Bezirk Wolfsberg überfallen. Laut Polizei bedrohte der Täter den Tankwart und flüchtete zunächst mit zwei Geldkassetten. In den Morgenstunden wurde ein Verdächtiger von der Polizei geschnappt. Er wurde am Mittwochvormittag noch befragt.