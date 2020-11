Massengräber in Libyen: USA verhängen Sanktionen gegen Kaniyat-Miliz

"Mord, Folter, gewaltsames Verschwinden und Vertreibung von Zivilisten"

Nach der Bergung Dutzender Leichen aus Massengräbern in Libyen haben die USA Sanktionen gegen eine Miliz verhängt, die für die mutmaßlichen Kriegsverbrechen verantwortlich sein soll. Das US-Finanzministerium verkündete die Strafmaßnahmen am Mittwoch gegen die Kaniyat-Miliz und deren Anführer, die an Seite von General Khalifa Haftars Libyscher Nationalarmee (LNA) gekämpft hatten.

Die Miliz sei verantwortlich für "Mord, Folter, gewaltsames Verschwinden und Vertreibung von Zivilisten", hieß es aus Washington. In Tarhouna südöstlich von Libyens Hauptstadt Tripolis waren in den vergangenen Monaten mehrere Massengräber entdeckt worden. Die Stadt wurde lange von der berüchtigten Kaniyat-Miliz unter Anführer Mohammed al-Kani beherrscht, nach dessen Familie sie benannt ist. Bewohner hatten berichtet, wie die Milizionäre Männer, Frauen und Kinder hinrichteten oder entführten und Häuser zerstörten. Ihre Gewalt habe sich gegen diejenigen gerichtet, die in ihren Augen keine loyalen Anhänger der Miliz oder Haftars gewesen seien.

Libysche Behörden und Hilfsorganisationen bargen in den vergangenen Monaten rund 100 Leichen aus mehreren Massengräbern. Einige wurden nach Angaben aus Washington offenbar gefoltert, verbrannt oder lebendig begraben. Das libysche Gesundheitsministerium hatte im Juni außerdem den Fund von rund 160 Leichen in und nahe dem Krankenhaus von Tarhuna gemeldet. Die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, hatte Berichte über die Massengräber als mögliche Beweismittel für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet.

Tarhouna war eine wichtige Hochburg General Haftars und seiner Verbündeten beim Versuch, Tripolis einzunehmen. Anhänger der international anerkannten Regierung hatten die Stadt im Juni aber zurückerobert. In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg.