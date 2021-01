Massenschlägerei zwischen Migranten in Camp auf Zypern

35 Personen wurden verletzt

Die Lage in den Migranten-Aufnahmelagern auf Zypern wird immer schlimmer. Bei einer Schlägerei zwischen rund 600 Menschen verschiedener Nationalitäten seien in der Nacht auf Dienstag mindestens 35 Migranten verletzt worden. 24 von ihnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Ausschreitungen ereigneten sich im überfüllten Lager von Pournara im Westen der Inselhauptstadt Nikosia, berichteten zypriotische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Die Sicherheitsbehörden suchen nach den Ursachen der Massenschlägerei, hieß es. Fast täglich kommen in Booten aus der Türkei und dem Nahen Osten Migranten auf Zypern und damit auch in der EU an. Am Dienstagmorgen kamen nach Polizeiangaben 19 neue Migranten im Nordwesten der Insel aus der Türkei an. "Wir können keine Menschen mehr aufnehmen", sagte im Staatsradio (RIK3) der zypriotische Innenminister Nikos Nouris.

Der zypriotische Präsident Nikos Anastasiades hat sich wiederholt besorgt über die Lage auf der Mittelmeerinsel geäußert und Hilfe bei der EU beantragt. Mehr als 3,5 Prozent der Bevölkerung seien mittlerweile Migranten, sagt er.