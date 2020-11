Massentest - Innsbruck mit sechs Standorten und 85 Testlinien

Noch Ärzte für Mithilfe gesucht

Die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck bietet am kommenden Wochenende für den freiwilligen Corona-Massentest - wie angekündigt - sechs Teststandorte auf. An diesen Stationen werden 85 Testlinien eingerichtet, teilte die Stadt am Montag mit. An Personal werden pro Standort insgesamt rund 120 Personen benötigt, hieß es. Auch das städtische Magistrat wird pro Tag mit 250 Mitarbeitern im Einsatz sein.

Man sei aber noch weiterhin auf Unterstützung aus der Bevölkerung, insbesondere aus der Ärztinnen- und Ärzteschaft, angewiesen, so die Verantwortlichen. Die sechs Teststandorte bestehen aus Olympiahalle, Messe, Congress Innsbruck, Bildungshaus Seehof, der Sporthalle der Mittelschule Olympisches Dorf und dem Congress Igls. Die Bürger wurden gebeten, sich in der Nähe ihres Wohnortes testen zu lassen.

Von Seiten der Feuerwehr sei innerhalb kürzester Zeit ein Unterstützungskonzept erarbeitet worden, um den von der Task Force "Innsbruck testet" ausgearbeiteten Organisationsablauf zu unterstützen, erklärte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP). Die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren stünden sowohl beim Aufbau als auch bei der Abwicklung mit ihrem Know-how zur Seite. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) appellierte indes an die Bevölkerung, sich testen zu lassen.