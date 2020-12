Massentest - Knapp 30 Prozent Teilnehmer in zwei Salzburger Bezirken

Als Referenz dienten alle Einwohner ab 16 Jahren abzüglich der in den vergangen drei Monaten positiv Getesten

Neben der Stadt Salzburg ist heute im Bundesland auch in den ersten beiden Bezirken getestet worden. Im Lungau kamen 4.630 Personen zum Abstrich. Das sind 28,6 Prozent aller Einwohner ab 16 Jahren abzüglich der in den vergangenen drei Monaten positiv Getesteten, teilte das Land in einer Aussendung am Abend mit. 33 Antigentests fielen positiv aus. Im Pinzgau ließen sich 19.751 Personen testen, das sind 27,8 Prozent. 99 Tests waren hier positiv.