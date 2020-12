Massentest - Rund 33 Prozent nahmen in Tirol an Testaktion teil

Knapp 70 Prozent der positiven Antigen-Tests durch PCR-Test bestätigt - 226.451 Menschen kamen zum Massentest - 13 Gemeinden nahmen am Dienstag zusätzlichen Testtag in Anspruch

Nachdem 13 Gemeinden aufgrund des starken Schneefalls in Tirol am Dienstag einen weiteren Testtag für die Massentestaktion "Tirol testet" in Anspruch genommen haben, stand am späten Dienstagabend ein Endergebnis fest. Insgesamt nahmen 226.451 Menschen das Angebot wahr, das sind rund 33 Prozent der eingeladenen Personen, teilte das Land mit. Davon erhielten 652 Menschen bzw. 0,29 Prozent ein positives Antigen-Testergebnis.

Bisher wurden knapp 70 Prozent dieser positiven Antigen-Tests im Anschluss durch einen PCR-Test auch als positiv bestätigt. Rund 95 Prozent der diesbezüglichen PCR-Testergebnisse lagen bisher vor, hieß es. Die Betroffenen wurden abgesondert, zudem würde das "routinemäßige Contact Tracing von Seiten der Tiroler Gesundheitsbehörden" laufen.

Elmar Rizzoli, Projektleiter des Tiroler Massentest, appellierte erneut an jene, bei denen kein positives Testergebnis festgestellt wurde: "Ein negatives Testergebnis ist kein Freibrief", meinte er und erinnerte an die geltenden Corona-Regeln wie etwa Abstand halten und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.