Massentests - 0,75 Prozent von 6.071 Personen in Kärnten positiv

Nicht alle Angemeldeten erschienen

Bei den Coronatests in Kärnten für Beschäftigte im Erziehungs- und Bildungsbereich - auf freiwilliger Basis - sind am Samstag bei rund 6.500 Anmeldungen 6.701 Personen getestet worden. Davon sind 0,75 Prozent positiv, 54 Personen. Insgesamt sind für Samstag und Sonntag rund 13.000 Testungen vorgesehen. Dies teilte Oberst Ralf Gigacher, Pressesprecher des Militärkommando Kärnten, am Samstagabend mit.

Die positiv Getesteten erhalten von vor Ort befindlichen Vertreter der Gesundheitsbehörden einen Absonderungsbescheid via Telefon oder E-Mail. In Kärnten sind acht Teststationen aufgebaut mit insgesamt 23 Teststraßen, alle in Bundesheer-Kasernen. Nicht alle Angemeldeten sind erschienen, was wohl an den schwierigen winterlichen Verhältnissen in Kärnten gelegen sein mochte.

Bei den Tests waren um die 450 Soldatinnen und Soldaten sowie Bedienstete für die Tätigkeiten eingebunden. Die Testungen erfolgten durchgehend von 8.00 Uhr, wobei die ersten bereits im Schnitt eine halbe Stunde früher vor Ort waren, bis 19.00 Uhr. Der erste Tag ist durchaus ruhig und geregelt sowie ohne Zwischenfälle abgelaufen. Am Sonntag sind alle Teststationen für das Bildungspersonal wieder durchgehend von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet, rund 2.260 Personen sind bereits angemeldet.