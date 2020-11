Massentests - 1.100 meldeten sich als freiwillige Helfer in Kärnten

Jede Gemeinde soll eigene Teststraße bekommen - 4.773 aktuell Infizierte im gesamten Bundesland

Für die Massentests, die in Kärnten von 11. bis 13. Dezember über die Bühne gehen sollen, haben sich nach einem Aufruf des Landes bereits 1.100 Personen als freiwillige Helfer angemeldet. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst am Montag bei einer Videokonferenz mit Journalisten mitteilte, sollen neben ihnen auch Mitarbeiter der Einsatzorganisationen und Bundesheer-Angehörige die Tests durchführen. Geplant ist, dass es in jeder Gemeinde zumindest eine Teststraße geben soll.

Die Organisation der Massentests laufe auf Hochtouren, laut Landespressedienst gebe es laufend Sitzungen dazu. Geklärt werden soll unter anderem, welche Öffnungszeiten für die einzelnen Teststationen gelten und welchen Einzugsbereich diese haben sollen. In einem nächsten Schritt sollen nun die freiwilligen Helfer unter die Lupe genommen werden, denn die Nasenabstriche müssen von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden.

Laut Informationen des Kärntner Krankenhausbetreibers Kabeg sei die Lage in den Spitälern weiter angespannt, die Zahl der Patienten sei "stabil auf hohem Niveau". Da sich der Lockdown zeitverzögert auf die Patientenzahlen auswirkt, rechnet man damit, dass es in einer bis zwei Wochen zu einem Rückgang kommen wird.

Im Laufen ist derzeit auch die Ausrollung der Antigentests an den Teststraßen in den Kärntner Bezirkshauptstädten. In Klagenfurt und Villach werden seit zwei Wochen bei Patienten mit Symptomen Antigentests durchgeführt, weitere sind inzwischen hinzugekommen. 1.224 positive Antigentests wurden bisher verzeichnet, addiert man diese Zahl zu den aktuell positiv Getesteten, bei denen ein PCR-Test durchgeführt wurde, so kommt man auf 4.773 aktuell Infizierte im gesamten Bundesland.