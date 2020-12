Massentests - 17 Positive in St. Pölten, acht in Wiener Neustadt

Rate in den beiden größten Städten Niederösterreichs bei 0,17 bzw. 0,16 Prozent

In den beiden größten Städten Niederösterreichs ist die Zahl der positiven Tests im Rahmen flächendeckender Corona-Untersuchungen am Wochenende im niedrigen Bereich geblieben. Aus der Statutarstadt St. Pölten vermeldete das Dashboard von Notruf NÖ am Sonntagnachmittag 17 Fälle, in Wiener Neustadt wurden nach Angaben des Rathauses acht gezählt.

Abgenommen wurden in der Landeshauptstadt an zwei Tagen in Summe 9.942 Abstriche. In der Statutarstadt im Süden des Bundeslandes waren es mit Stand 13.00 Uhr 5.111. Die Positivrate betrug 0,17 bzw. 0,16 Prozent und lag damit jeweils hauchdünn über dem Landestrend.

Während die Untersuchungen in St. Pölten am Sonntagabend abgeschlossen wurden, gehen sie in Wiener Neustadt noch zwei Tage weiter. Eine Online-Vormerkung sei nun nicht mehr nötig, wurde in einer Aussendung betont. "Jetzt gilt es, dass sich bis Dienstag noch so viele Menschen wie möglich testen lassen, damit wir dadurch Infektionsketten durchbrechen und symptomlos Infizierte aufdecken können", blickte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) voraus.