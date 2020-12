Massentests - 183.000 Tiroler bisher getestet, 497 positiv

26.682 Tests am dritten Testtag bis Sonntagmittag, aktuell 80 positiv - Projektleiter Rizzoli verweist auf wetterbedingte Verschiebungen: "Sicherheit geht vor"

Am dritten Tag der Aktion "Tirol testet" haben sich mit Stand Sonntagmittag knapp 26.700 Personen dem freiwilligen Corona-Test unterzogen. 80 Antigentests waren am Sonntag bisher positiv. Somit konnte man bisher von über 183.000 Getesteten 497 Covid-19 Positive identifizieren. Die Organisation in den Gemeinden funktioniere "hervorragend", berichtete Projektleiter Elmar Rizzoli in einer Aussendung des Landes. Vielerorts fordere die Wetterlage jedoch die Einsatzorganisationen.

"Sicherheit geht immer vor", stellte Rizzoli klar. Deshalb hätten bereits einige Gemeinden in Osttirol und entlang des Alpenhauptkammes rückgemeldet, dass sie die Corona-Testungen auf Dienstag verschieben. Die Bevölkerung werde, so das Land, gebeten, sich vorab direkt bei der Wohngemeinde zu informieren.

Es sei bereits gelungen "Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen, die womöglich ohne 'Tirol testet' entstanden wären, freute sich Rizzoli und verwies abermals darauf, dass ein negatives Testergebnis "kein Freibrief" sei.