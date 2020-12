Massentests 2 - Test-Lage in Innsbruck mittlerweile "sehr ruhig"

Längere Warteschlangen rasch zurückgebildet

Die langen Warteschlangen vor drei größeren Teststandorten in der Früh in Innsbruck gehören mittlerweile wieder der Vergangenheit an, sagte eine Sprecherin der Stadt Freitagvormittag zur APA. Die Warteschlangen seien schon vor Öffnung der Testlokale entstanden, hätten sich dann aber relativ rasch zurückgebildet. Mittlerweile sei die Test-Lage "sehr ruhig", so die Sprecherin und richtete einen Appell an die Bevölkerung, die Möglichkeit zum Testen weiter wahrzunehmen.